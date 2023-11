4 mariages pour 1 lune de miel - Une réception dans un casino !

Aujourd'hui, les deux tourtereaux, Laurence et Christopher, ont décidé de célébrer leur mariage sur le thème "Casino hivernal". Naturellement, ils ont choisit de le fêter à l'intérieur d'un casino en plein hiver ! Moquette rouge, plafond noir et jeux de cartes, les mariées-juges vont découvrir une décoration chaleureuse et atypique, les plongeant dans une atmosphère fidèle au thème choisi par les mariés. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Laurence et Christopher.