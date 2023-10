4 mariages pour une lune de miel - Angel dédie une chanson à son mari

C'est le grand jour pour Angel et Maxime qui organisent leur mariage sur le thème "Chic et champêtre". Pendant la cérémonie, les discours s'enchaînent avant que la mariée dédie une chanson d'amour à Maxime. Un moment d'émotion laissant transparaître l'amour entre les deux tourtereaux. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Angel et Maxime