ÉVÈNEMENT - Une semaine exeptionnelle en Pologne !

Pour la première fois depuis la rentrée 2019, les mariées juges de « 4 Mariages pour Une Lune de Miel » vont parcourir près de 1600 kilomètres pour la célébration d’un mariage à l’étranger. Cap sur la Pologne et sa capitale Varsovie. La semaine débute, lundi, à l’étranger sur le thème « Amour en Pologne » avec Emilia, 39 ans. C’est dans son pays natal, près de Varsovie, qu’elle a décidé de se marier avec l’homme de sa vie, Patrick, avec un budget de 20 000 euros. Mardi, c’est au tour de la pétillante Francesca, 30 ans, d’épouser son prince charmant Shékinaël à Bobigny, sur le thème « Strass et Glamour » avec pour budget, 30 000 €. Benjamine de cette semaine de « 4 Mariages pour une lune de miel », Adélaïde, 22 ans, dira oui à son amour de jeunesse à Mâcon sur le thème « Sous les tropiques » avec un budget de 4 000 euros. Et enfin, jeudi, la dernière future mariée de la semaine, c’est Cynthia, 37 ans. Elle a décidé d’épouser William, à Thionville, avec un budget de 20 000 euros sur le thème « Romantique Chic ». Robe, décoration, repas et ambiance, Emilia, Francesca, Adélaïde et Cynthia vont "mettre en compétition" leur mariage pour tenter d'éblouir leurs concurrentes et remporter une lune de miel 5 étoiles. Elles vont devoir noter, chacune, les mariages des autres candidates. A la fin de la semaine, elles découvriront les notes qui leur sont attribuées. Mais leur note finale dépendra également d’Elodie Villemus, professionnelle de la conception et de l’organisation de mariages. Du lundi au jeudi, Elodie Villemus suivra et commentera chaque mariage et accordera une note pour chacun des critères de la compétition. L'enjeu est primordial puisque la moyenne, attribuée par Elodie Villemus, comptera pour moitié dans la note finale. Les notes de l'experte pourront, donc, faire basculer le classement final ! Seule la mariée, obtenant la meilleure moyenne, remportera une lune de miel de rêve. A moins qu’un événement inédit et exceptionnel dans l’histoire de l’émission « 4 Mariages pour Une Lune de Miel » ne vienne bouleverser la finale…