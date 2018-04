4 mariages pour une lune de miel : Quand des célébrités s'invitent aux mariages

Semaine spéciale pour "4 mariages pour une lune de miel". Du 14 au 18 mai prochain, l’émission accueillera des célébrités. Joyce Jonathan, Michel Fugain, Laroche Valmont et le Collectif métissé viendront faire une belle surprise aux futures mariées de la semaine : Alexandra, Lois Monica, Céline et Sarra. Les chanteurs interprèteront, dans le plus grand des secrets, une de leurs chansons préférées. Un souvenir inoubliable, qui marquera, sans aucun doute, le plus beau jour de leur vie. Ne manquez pas cette semaine spéciale du lundi 14 au vendredi 18 mai à 17h15.