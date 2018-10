Alerte émotion : Rachel déclare son amour en chanson

Rachel et Frédéric se sont rencontrés sur internet, et depuis ils ne quittent plus. Pour leur mariage sur le thème « élégant et parme », les mariés ont célébré leur union dans un gymnase joliment décoré mais qui a refroidi les mariées juges. L’ambiance a peut-être pu faire oublier la salle de réception. Après avoir ouvert le bal sur la chanson « Perfect » d’Ed Sheeran, Rachel a tenu à partager son amour en reprenant la chanson en français. Romantisme et émotions sont au rendez-vous, les convives sont sous le charme de ce moment et les concurrentes impressionnées par sa voix. « C’était très émouvant » dit Nathalie, qui la félicite pour son courage de chanter devant tous les invités. – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du mardi 23 octobre 2018.