Alexandra et Gita sous le choc : « C’est pathétique ! »

Vanessa est appelée au micro pour participer à un jeu particulier. Les yeux bandés, elle va devoir tâter plusieurs mollets afin de reconnaitre ceux de son mari. Momo, tout content, participe aussi à l’animation et se prête à fond au jeu. A la table des mariées juges et des wedding planneurs c’est pas vraiment la même ambiance… Gita et sa wedding planneur Alexandra ne mâchent pas leurs mots, elles trouvent cette animation « pathétique ». Mais Momo de retour après sa défaite, n’est pas du même avis, « c’est familial ! ». Tout comme Magali et Flore, choquées des propos virulents de leurs concurrentes… Extrait de 4 mariages pour une lune de miel, Spéciale Wedding planneuse, diffusé ce jeudi 4 janvier sur TF1.