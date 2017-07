Amandine et Emmanuelle : les rappeuses hors-pair #EminemEnForce  

La piste de danse est ouverte ! Et c'est sur "Without Me" d'Eminem que les mariées-juges de la semaine, excepté Claudine, ont décidé de s'ambiancer. Emmanuelle et Amandine sont en effet plus survoltées que jamais dès que les premières notes du tube retentissent, la joie se lit sur leur visage. Ni une ni deux, elles commencent à se trémousser tout en rappant. Regardez ! — Extrait du programme 4 mariages pour une lune de miel diffusé mercredi 26 juillet sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.