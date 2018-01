AMBIANCE - Flash mob pour la sortie des mariés

Flore et Mathieu viennent de se dire OUI ! Et c’est en musique, sur un air « HAPPY » qu’ils sortent de la mairie. Une flash mob spécialement prévue pour l’occasion en met plein les yeux aux mariées juges et à leurs wedding planneurs. Tous sont impressionnés par le travail de Magali, la wedding planneuse de Flore, qui semble très fière de son idée ! Les mariés se donnent à fond et profitent du moment magique. « Chapeau bas » comme dirait Charlène et le reste des concurrents, OU PRESQUE… Gita, mariée juge de la semaine, reste « déçue du manque d’originalité », C’était trop beau pour être vrai, la compétition est bel et bien lancée… Reste à savoir s’ils apprécieront la suite des festivités… Extrait de 4 mariages pour une lune de miel, Spéciale Wedding planneuse, diffusé ce lundi 1 janvier sur TF1.