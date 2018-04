AMBIANCE - Safiyé se transforme en M.Pokora !

Direction la Bretagne où Séverine et Pascal vont se marier ! Les mariés du jour sont excités à l’idée de se dire enfin OUI. L’ambiance de la soirée est rendez-vous. Et Safiyé, l’une des trois mariées juges, va participer à une animation. La jeune femme se transforme en M.Pokora et commence à chanter en play-back la fameuse chanson de Claude François « Bélinda ». Safiyé se prête joyeusement au jeu et motive ses « danseuses » qui l’accompagnent sur scène : « A moi tu me dis je suis Matt Pokora, je suis Matt Pokora ! » lance Safiyé. Le show a plu à tous les convives et Safiyé confie : « Je me suis éclatée ! ». Extrait de l’émission 4 Mariages pour une lune de miel du lundi 9 avril 2018 à 17h10 sur TF1.