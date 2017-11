AMBIANCE SURVOLTEE pour la sortie des mariées

Anne et Espérant filent le parfait amour. Ils se sont rencontrés il y a six ans alors qu’ils étaient encore étudiants. Aujourd’hui, les deux tourtereaux ont décidé de célébrer leur union. Originaires du Congo, ils ont choisi comme thème de leur mariage l’Afrique moderne. Dès le début de la cérémonie, l’ambiance est très festive. L’arrivée des mariés à la soirée, précédée de celle des demoiselles et garçons d’honneur sur une musique aux sonorités africaines est saluée par nos mariées juges, Laurianne, Célia et Marie : « C’était grandiose », confie cette dernière. « C’était très plaisant. Les invités nous ont mis dans l’ambiance. Pour un début de soirée, c’était génial, » déclare Laurianne. Alors que les invités se pressent sur la piste de danse, la fête bat son plein. Mission réussie pour Anne et Espérant ! Extrait de 4 mariage et 1 lune de miel « Anne et Espérant » du 9 novembre 2017 !