Amel en prend pour son grade !

Nos quatre mariées s’apprêtent à vivre le moment le plus intense de la compétition. Qui de Stéphanie, Marjorie, Florence ou Amel partira au bout du monde vers une destination de rêve ? Quelle candidate remportera le plus incroyable des voyages de noces ? Avant de le savoir, place à la confrontation. Les mariées doivent s’expliquer sur les images qu’elles viennent de visionner. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a de l’orage dans l’air. Amel est la cible des critiques ! Regardez ! — Extrait de « 4 mariages pour une de miel » diffusé le 26 janvier 2019, à (re)voir sur MYTF1.