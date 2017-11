Anne quitte le mariage de Marie et Hervé !

Lors du mariage de Marie et Hervé, ces derniers organisent un jeu : faire la course afin de récupérer des objets situés dans la salle. Mais lorsque l’animateur de la soirée demande aux participantes de ramener la chemise et le pantalon d’un garçon, c’est le drame ! Certains messieurs se retrouvent en caleçon au mariage et c’en est trop pour Célia et Anne ! Si la première, bien que très gênée, choisit de rester malgré tout, la seconde ne l’entend pas de cette oreille : «Je trouve ça déplacé de voir des gens à un mariage à moitié dénudés. Du coup j’ai préféré sortir ». Et c’est ce qu’elle a fait.