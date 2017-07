Arrêtez tout, Lydia veut des NUGGETS #LaBlague  

Emmanuelle et Sylvain sont les derniers mariés de la semaine. Et il faut dire que l'amour, ils le transpirent. Les mariées-juges l'ont bien ressenti. À la mairie, au cours de la réception et au-delà, pas une minute ne s'est passée sans une marque d'affection. Même avant le dîner, un baiser est échangé. Toutefois, du côté des mariées-juges, Lydia commence à pester. Malheureusement pour elle qui n'aime le poisson, c'est bel et bien du cabillaud que leur proposent les tourtereaux du jour. Mince alors ! Lydia n'en veut vraiment pas. Ce qu'elle aime, elle, ce sont les nuggets. Regardez ! — Extrait du programme "4 mariages pour une lune de miel" diffusé jeudi 27 juillet sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.