Attention les yeux ! Découvrez sans plus attendre une ouverture de bal des plus clignotantes  

Gaelle et Eric rejoignent la piste de danse pour ouvrir le bal. Collés, le couple débute sa prestation sur l'inoubliable "Forever Young" d'Alphaville. Par la suite, il se déhanchera comme jamais - et c'est le cas de le dire - sur un tempo plus urbain signé Maître Gims : "Sapés comme jamais". Et pour l'occasion, les tourtereaux ont vêtu leur plus belle paire de baskets clignotantes. Regardez !