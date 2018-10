« Au bal masqué OHÉ OHÉ » - La compagnie créole fait danser Mélissa et Ludovic

Aujourd’hui Mélissa et Ludovic peuvent faire ce qu’il leur plait, comme dit la chanson ! Après le repas de mariage, l’heure est à la fête. Tous les invités se rendent sur la piste de danse et l’ambiance monte d’un cran. Mais c’était sans compter la surprise que Ludovic a réservé à sa femme Mélissa. « On va mettre le feu » annonce la Compagnie Créole en coulisse. Et ils ne se sont pas trompés, une fois rentrés en scène « les gens étaient au taquet, ils dansaient et chantaient, c’était super » confirme Hallison. Mais la plus heureuse c’est évidemment Mélissa, « c’était une très belle surprise » leur dit-elle en les remerciant. Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé le 2 octobre à 17h15 sur TF1 et MYTF1.