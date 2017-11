CHOC - Mariage « Zen et Bambou » avec des préservatifs géants ?

Aujourd’hui, c’est Virginie qui s’apprête à vivre un jour unique au côté de Samuel sur le thème « Zen et Bambou » avec 100 invités pour un budget de 7500 euros. Merveille, Christelle et Marie, nos mariées juges voulaient de l’ambiance pour ce mariage et elles vont être servies ! Entre l’entrée et le buffet, c’est l’heure de la tombola surprise organisée par nos mariés du jour. Au programme : préservatif en plastique géant, faux pénis, savon pour se laver le « fion », … Les filles sont sous le choc ! « Faut pas exagérer, il y a des limites » s’insurge Merveille tandis que Christelle juge l’animation « Trop vulgaire. Sans commentaires ! ». Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du mercredi 15 novembre 2017.