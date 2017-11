CHOC, des mariés venus du ciel… ou d’une nacelle !

Aurore et Jonathan se sont enfin dit OUI ! Il est l’heure pour eux de sortir de l’église et de rejoindre leurs invités qui les attendent à l’extérieur. Une sortie des plus originales sous un tonnerre de klaxons et une haie de camions… Au plus grand dam des mariées juges, dérangées par le bruit et l’incohérence avec le thème d’Aurore : Romantique traditionnel… Mais elles n’ont pas encore tout vu… C’est à bord d’une nacelle, accrochée à une grue, que nos mariés clôturent le spectacle ! Ils saluent la foule, étonnée, avant d’être déposés à l’arrière d’un camion, direction leur lieu de réception. Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du jeudi 30 novembre 2017.