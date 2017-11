CLASH - « Tu avais un gros c** dans ta robe »

Le moment est venu pour nos quatre jeunes mariées de découvrir le verdict final. Qui remportera l’incroyable lune de miel ? Mais avant cela, Merveille, Virginie, Christelle et Marie vont devoir s’expliquer sur les images qu’elles viennent de visionner. Virginie a un message pour Merveille : « Me dire que j’avais des gros seins dans ma robe … Moi je ne me suis pas permise de dire que tu avais un gros c** dans la tienne, » avant d’ajouter : « Ton mariage était pourri ». « Marie tu es pitoyable, » balance Christelle, « Quant à toi Merveille, tu gagnes l’oscar de la connerie ». « Je prends de la hauteur, ça ne me touche pas, » rétorque Merveille. Ambiance … Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du vendredi 17 novembre 2017.