COUP DE MASSUE – Aurélie : « C’est thème POURRI que tu aurais dû prendre ! »

Le moment est venu pour nos quatre mariées de découvrir le verdict final. Il est temps pour Déborah, Aurélie, Micheline et Christine de s’expliquer sur les images qu’elles viennent de visionner. Le mari de l’une d’entre elles va bientôt arriver. Mais Micheline veut régler ses comptes avec Déborah qui a noté sévèrement sa rode de mariée. Elle en veut également à Aurélie qui n’a pas apprécié sa décoration et lui a mis un 7/20 alors qu’elle avait fait appel à une décoratrice. Aurélie lui lance : « Dis à ta décoratrice qu’elle change de métier ! ». Mais Christine est très déçue des notes d’Aurélie avec qui elle avait le plus accroché. Elle laisse couler quelques larmes. Alors, qui est la grande gagnante de la semaine ? Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusée samedi 31 mars à 16h sur TF1.