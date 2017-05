Coup dur pour la mariée... Véronique : "On touche le fond !"  

Tous les invités sont maintenant conviés dans la salle de réception pour la première animation de la soirée : une tombola personnalisée. C'est le choc pour les mariées juges qui ne s'attendaient absolument pas à ce genre d'activité pour le mariage d'Emmanuelle et Antonio, qui avaient de prime abord opté pour un thème "Chic à l'état pur". Pour les concurrentes de la semaine, cela ne fait plus aucun doute, ce choix porte préjudice aux stars de la journée. L'une d'entre elles ira même jusqu'à dire : "On touche le fond". La note finale en pâtira-t-elle ? Découvrez-le sans plus attendre ! - Extrait du programme "4 Mariages pour une lune de miel" diffusé mardi 16 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.