Des danseuses brésiliennes pour un mariage ? « Ce n’est pas glamour, pas chic ! »

Pour son mariage avec Steve, Aurélie mise énormément sur l’ambiance. Avant l’arrivée de leur pièce montée, les jeunes mariées proposent une activité sur le thème du Brésil. Pour l’occasion, des danseuses viennent faire le show et Aurélie et Steve se lancent dans une démonstration de reggaeton. Visiblement, les mariées juges ont du mal à se mettre dedans et restent plutôt à l’écart. « Elle est hors de son thème à fond. Les danseuses, le brésil… Ce n’est pas chic, pas élégant… », lâche Virginie. Retrouvez 4 mariages pour une lune de miel du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l'épisode du samedi 21 juillet.