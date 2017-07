Quand Desperate Housewives devient "Desperatwice" #FouRire  

Les mariées-juges découvrent le lieu où Amandine et Romain vont accueillir leurs invités. Une salle des fêtes où les contes de Disney sont plus que jamais présents. Et, comme vous le savez, sur toutes belles tables de princesse, nombre de couverts sont disposés ici et là. Lydia s'interroge, à quoi le couteau dont elle vient de faire la trouvaille pourrait-il bien servir ? Ce dernier a une forme qui lui est étrangère - il s'agit en réalité d'un couteau destiné à la coupe du poisson. Emmanuelle lui indique son utilité avec un air plutôt... supérieur. Une attitude que Claudine semble peu apprécier, elle trouve d'ailleurs qu'Emmanuelle a des airs de Bree Van De Kamp de la série "Desperatwice"... ou "Desperate Housewives", au choix ! Fou rire garanti, regardez ! — Extrait du programme "4 mariages pour une lune de miel" diffusé lundi 24 juillet sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.