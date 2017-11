Elle dit OUI, mais à une coiffure de FOLIE

Christine est notre mariée du jour. Et c’est sur le thème « la vie en rose » qu’elle s’apprête à dire OUI à l’homme de sa vie, Thierry. La préparation de sa journée démarre par la coiffure et c’est très original que Christine l’a choisi. « La vie en rose » jusqu’au bout de ses ongles et de ses tresses… Sa coiffeuse lui prépare tout un tissage de tresses roses fluo qui semble ravir Christine. Il ne reste plus qu’à savoir ce que vont en penser nos mariées juges et le futur marié… Réponse dans l’épisode du jour ! Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du mardi 28 novembre 2017.