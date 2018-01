DRÔLE - Un repas attendu : « J’ai la DALLE »

Les mariées juges, installées à leur jolie table, commencent à avoir faim. Après s’être un peu déhanchées sur la piste, elles espéraient que le repas soit bientôt servi. Sauf que dans la tradition orientale, on commence d’abord par un thé accompagné de petits gâteaux. Mais « il est 23h30 ! » et les filles sont AFFAMÉES… Elles se demandent bien à quelle heure elles vont manger et la faim semble leur faire tourner la tête… Elles frottent la lampe d’Aladin, en déco sur la table, espérant que le génie exhausse leur vœux : MANGER ! Extrait de 4 mariages et une lune de miel diffusé mercredi 10 janvier à 17h30 sur TF1.