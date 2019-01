Émotion – La cérémonie fait pleurer TOUS les invités !

Pour clôturer la compétition, Daphnée et Anderson se sont mariés sous le thème « La jeunesse chic en folie » à Goussainville. Plus de 300 invités étaient conviés à célébrer leur union. Et c’est une cérémonie haute en couleur qui s’est déroulée à la mairie, en compagnie de leur famille et amis. Dès l’entrée l’émotion se fait sentir et l’une des mariées juges est submergée par l’atmosphère chaleureuse et fond en larmes. La mariée également sous l’émotion, crie avec cœur un grand « oui » au moment de l’échange des consentements. Mais elle est tout de même battue par son mari qui fait résonner son « oui » dans toute la pièce par un crie encore plus fort. L’ambiance promet ! – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du jeudi 10 janvier 2019.