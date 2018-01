EMOTION - Frederic fait une promesse à Maria

Maria vient de dire OUI à l’homme sa vie Frederic et c’est le cœur rempli d’amour qu’il décide de déclarer une nouvelle fois sa flamme à sa femme, « son ange venu du ciel » ! Plein de courage, il décide de prendre le micro devant tout le monde pour ouvrir son cœur à Maria. Il veut crier haut et fort toute sa fierté « d’être son mari » aujourd’hui. Et il lui promet de tout faire « pour qu’elle soit enfin la plus heureuse femme sur terre ». Les larmes coulent sur les visages des invités présents dans la mairie, l’émotion est communicative… Sortez vos mouchoirs ! Extrait de 4 mariages et une lune de miel diffusé mardi 9 janvier à 17h30 sur TF1.