ÉMOTION - Safiyé et Rémy, « dans leur bulle » pour leur ouverture de bal

C’est l’heure de l’ouverture de bal pour Safiyé et Rémy, jeunes mariés du jour. Sur une chanson orientale qui « leur tient à cœur », ils profitent de l’instant pour se retrouver. Mais on dirait bien que la plus heureuse, c’est Meryem. « C’est ma chanson préférée, j’adore » confie-t-elle aux autres mariées juges. Et ça se voit ! On l’entend chanter presque plus fort que la musique et l’émotion se lit sur son visage. Comme sur ceux des mariés, « ils sont vraiment dans leur bulle » remarque Séverine. Un moment de grâce et de magie, « on est très heureux » confie le jeune couple à peine marié. extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé jeudi 12 avril dès 17h10 sur TF1.