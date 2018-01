Emotion - une arrivée des mariés « ROMANESQUE »

Gitangeli, mariée du jour, s’avance vers l’hôtel attendre l’homme de sa vie. Pas très loin derrière, Pierre la suit à cheval, tel un prince charmant digne des plus grands comptes de fée. Sur un fond d’hallelujah, tout est réuni pour que ce jour soit le plus beau de leur vie. L’émotion est à son comble, les mariées juges et même leurs wedding planneurs ont dû mal à retenir leurs larmes. Mais quand vient le moment de l’échange des vœux, plus aucune retenue, et les larmes coulent à flot sur la joue de Magali, wedding planneuse de Flore. Et comme dirait Momo « l’amour existe avec Pierre et Gita et il se voit ! » Extrait de 4 mariages pour une lune de miel, Spéciale Wedding planneuse, diffusé ce mercredi 3 janvier sur TF1.