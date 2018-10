EMOTION – Une cérémonie émeut tous les invités

En Ariège, Claudine et Christian ont décidé de se dire « oui » à la mairie de Mirepoix sous le thème d’une couleur que les deux amoureux apprécient beaucoup « Le rouge en folie ». Et c’est une cérémonie pleine d’émotion qui a eu lieu, dès l’arrivée de Claudine aux bras de son papa sous les notes de « Je te promets » de Johnny Hallyday. Émues par ce moment, les mariées juges restent dans l’émotion pendant la cérémonie très intense puisque la maire est une amie proche de la mariée et également la marraine de son fils. « Une sœur de cœur ». Un moment très fort qui marquera à jamais le couple. – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du mardi 16 octobre 2018.