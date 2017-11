ETONNANT : dédicasse au prêtre

Marie et Hervé viennent de se dire oui ! Une cérémonie religieuse dans l’amour, la tradition et l’originalité… Le prête qui vient d’unir les jeunes mariés a malheureusement vécu la cérémonie assis, la jambe dans le plâtre. Mais c’est l’occasion pour lui de réclamer aux amoureux une petite signature en guise de souvenir. On sent que la mariée ne s’attendait pas à une telle requête mais dans l’euphorie du jour J elle dit évidemment oui ! Elle décide de lui dessiner un petit cœur au grand bonheur du père plâtré. Les mariées juges assistent étonnées à une scène inédite qui les fait bien marrer…