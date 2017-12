La fausse note qui fait pleurer Christine…

Christine et Thierry découvrent les notes obtenues pour la robe de mariée. La déception se lit sur leurs visages avant même le résultat. Les commentaires des filles lors de son arrivée devant la mairie lui sont dévoilés. C’est le CHOC ! Christine, consciente de ne pas ressembler à une mariée traditionnelle, a dû mal à encaisser les critiques. Les mariées juges se sont accordées, et à l’unanimité, elle reçoit un 10/20 pour sa robe…. Sa coiffure aussi n’est pas épargnée, les filles n’ont pas adhérer au look de Christine. Pour Thierry, son mari, les jeux sont faits, il s’attend déjà au pire pour la suite… Extrait de " 4 Mariages pour une lune de miel " diffusé ce vendredi 1 décembre.