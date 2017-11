Grosse ambiance pour Priscilla et Mathieu, un DJ déchainé !

Pas le temps d’attendre l’ouverture de bal pour faire la fête ! Le DJ du mariage de Priscilla et Mathieu est en grande forme et prend son rôle très à cœur. Il est à fond et n’hésite pas à quitter sa cabine de DJ pour aller danser avec les invités. Nos mariées juges, quant à elles, restent sceptiques… L’ouverture de bal n’a pas encore eu lieu et pour Aurore la situation n’est pas commune. Malgré les avis mitigés, la musique trop entrainante les conduit très vite sur la piste de danse, au côté d’une mariée déchaînée, comme le DJ ! Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du mercredi 29 novembre 2017.