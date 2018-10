Hot ! Les mariés du jour sont des pros de la kizomba

Nawel est la troisième mariée de la semaine. Elle épouse Pedro, l’élu de son cœur. C’est en discothèque qu’ils se rencontrent. Le côté mystérieux que dégage Pedro a tout de suite charmé Nawel. Pour le marié du jour, c’est le « coup de cœur », il se devait de lui adresser la parole car pour lui, ce soir-là, elle représentait tout ce qu’il désirait depuis des années : une femme avec laquelle partager sa vie. Et leur amour fusionnel se concrétise enfin. Nawel et Pedro vont échanger le fameux « oui » devant une kyrielle d’invités, et les mariées juges bien évidemment. Ils démontreront aussi leur talent de danseurs sur de la kizomba, une danse venue tout droit d’Angola. La sensualité est au rendez-vous, à tel point que Johanne avouera : « Ça me fait de l’effet ». Regardez ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 8 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1