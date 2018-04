INSTANT VÉRITÉ - Nos mariées juges prêtent pour le CLASH

C’est le grand moment pour nos 4 jeunes mariées de découvrir le verdict final. Mais avant ça, Meryem en a gros sur la patate, « je ne sais même pas par quoi commencer », « choisie par qui » lui conseille Cindy. Safiyé en prend pour son grade, « je pensais qu’on deviendrait de futures amies » balance Meryem, « je partage ce sentiment » lui avoue Safiyé, « j’ai choisi de jouer honnêtement et pas par affinité » continue la jeune femme. Cyndi prend à son tour la parole contre Meryem cette fois « tu m’as massacré au niveau des notes ». Mea Culpa, Meryem est en larmes et s’excuse, « je m’en veux, j’ai été trop dure, je ne pensais pas que tu étais comme ça ». « Tu vas me faire pleurer, arrête » lui répond Cindy. Comme quoi de la haine à l’amour il n’y a vraiment qu’un pas… Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé vendredi 13 avril dès 17h10 sur TF1