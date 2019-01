« J’étais très mal à l’aise avec toutes ces bestioles »

Pour leur mariage, Céline et Kevin se marient durant les années folles. Tous les invités ont joué le jeu et se sont apprêtés en respectant le thème. C’est sous un chapiteau que le repas et la soirée se sont déroulés, avec ses avantages mais surtout ses inconvénients. En effet, pendant le repas, des petites bêtes se sont invitées dans les assiettes des convives. « C’est ça le souci de manger en extérieur, il y a des fourmis dans nos assiettes » dit Daphnée d’un air assez dégoûté…– Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du mercredi 9 janvier 2019.