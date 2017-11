Du jamais vu, une cérémonie totalement atypique

Célia et Catalin se sont dit « oui » lors d’une cérémonie orthodoxe. Et c’est une grande première pour Marie, Anne et Laurianne, nos trois futures mariées, qui sont venues assistées au mariage de Célia et Catalin : « Moi je n’ai pas l’habitude de voir ça, » lâche la première. Marie rétorque alors : « Moi non plus je te rassure ». Impressionnées, les trois jeunes femmes ne s’attendaient pas à vivre ce moment. Elles assistent bouche bée aux échanges des alliances réalisés par les témoins. Ensuite, les deux amoureux reçoivent des couronnes selon la tradition. Extrait de 4 mariages et 1 lune de miel «Célia et Catalin » du mercredi 8 novembre 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !