JEU – La saucisse va-t-elle rentrer dans la bouteille ?

Dans l’Oise, Nathalie et Francky ont choisi comme thème pour leur mariage le cinéma. Ils ont alors décidé de proposer des animations liées à des films, dont l’une a fait forte impression envers nos mariées juges. Tiré du film Les Bronzés, le principe du jeu est simple : faire rentrer une saucisse accrochée par une ficelle qui entoure la taille… dans une bouteille ! Les mariés ont donc sollicité tous les chefs de table pour jouer, et c’est Rachel qui a été désigné pour y participer. Et HEUREUSEMENT ! Priscilla et Fadhéla sont très étonnées de cette animation décalée qui pour elles n’a rien à faire dans un mariage. « Je pense que j’en aurais voulu à Nathalie si elle m’avait sélectionné pour faire le jeu » dit Fadhéla, d’un ton choqué mais à la fois amusé, tandis que Priscilla trouve ce moment très gênant. On vous laisse apprécier ! – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du mercredi 24 octobre 2018.