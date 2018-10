L.O.V.E - Dylan et Sébastien vivent un rêve éveil grâce à Richard Sanderson

Dylan et Sébastien se sont enfin dits OUI pour la vie. Pour célébrer leur union, un invité exceptionnel s’apprête à faire son entrée. « Aujourd’hui je viens d’épouser l’homme de ma vie et j’ai une énorme surprise pour lui » confie le jeune marié Sébastien, devant toute l’assemblée. Sur ce beau discours, Richard Sanderson, le célèbre interprète de « Reality » de la bande originale de « La Boum » les rejoint dans l’église pour un moment d’émotion garanti. « C’est une très belle surprise, très romantique » avoue toute émue Mélissa, mariée juge de la semaine. « C’est vrai que Dylan a été très ému » remarque Sophie qui ne se trompe pas. Dylan est ému aux larmes grâce à Richard Sanderson et son tube planétaire. Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé le 3 octobre à 17h15 sur TF1 et MYTF1.