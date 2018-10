FLOP - Quand les lanternes célestes ne s’envolent pas…

Judith et Cyril se sont mariés dans l’Aube et ont convié tous leurs invités sous un thème qui leur correspond bien, « L’amour en rose et gris ». Lors de la soirée, tout le monde est invité à aller dehors pour une surprise. Pour marquer l’événement, ils vont faire un lâcher de lanternes célestes tous ensemble. Seulement l’organisation fut un petit peu compliqué. Entre la non-coordination des invités, les lampes qui ne s’allument pas, celles qui s’envolent et restent coincer dans les arbres ou pire, qui se dirigent vers les autres invités, ça n’a pas été le moment espéré pour nos mariées juges qui voulaient rêver et avouent être déçu par le manque d’organisation... – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du mercredi 17 octobre 2018.