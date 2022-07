L'ouverture de bal préparée par Silvia Notargiacomo !

Cette semaine, 4 mariages pour une lune de miel offre une surprise exceptionelle à nos 4 futures mariées. Pour cela, elles ont toutes misé sur leur ouverture de bal, et c'est aux côtés d'une grand pro de Danse avec les Stars qu'elles vont chacune pouvoir répéter. Aujourd’hui, c’est Cathy et Stéphane qui vont vivre et partager le plus beau jour de leur vie. Et ils attendent le grand jour avec impatience. Pour se donner les moyens d'atteindre leurs objectifs, direction Paris pour Cathy et Stéphane, qui vont rencontrer Silvia Notargiacomo, leur coach pour la journée ! Extrait de 4 mariages pour 1 lune de miel, Semaine Ouverture de bal.