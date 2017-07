Lydia est au BOUT de sa VIE  

Claudine et Philippe se marient aujourd'hui ! Le deuxième couple de la semaine se passe en effet la bague au doigt, et ce, face aux mariées-juges plus admiratives que jamais. Pour leur mariage aux couleurs des Antilles, les tourtereaux ont mis le paquet : l'ambiance caribéenne sera au rendez-vous, sachez-le. Une ambiance néanmoins qui n'a pas l'air d'enchanter Lydia, elle le fait savoir. "Je suis au bout de ma vie" darde-t-elle. La musique ne lui plaît malheureusement pas. Regardez ! — Extrait du programme "4 mariages pour une lune de miel" diffusé mardi 25 juillet sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.