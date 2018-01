MAGIQUE : Encore une reprise de WHITNEY !

Nadine et Patrick viennent de prendre place dans la salle de la mairie accompagnés de tous leurs invités. Après le petit mot laisse adressé à Nadine par l’adjointe au maire, son amie depuis 20 ans qui va célébrer le jour J, c’est une autre amie qui a une surprise pour nos futurs mariés… A capella puis accompagnée d’une guitare, elle reprend le célèbre tube planétaire de Whitney « I will always love you ». Cette fois la reprise est parfaitement réussie, ça se voit et ça s’entend ! Les larmes dans les yeux des invités commencent à se remarquer et même les filles sont complètement charmées… Extrait de 4 mariages et une lune de miel diffusé jeudi 11 janvier à 17h30 sur TF1.