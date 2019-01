La magnifique surprise de la mariée à son mari

Pour débuter cette nouvelle semaine de compétition dans 4 Mariages et 1 Lune de miel, on retrouve Léna et Tony dans le sud-ouest pour un mariage très personnel sous le thème « Bohème Vintage ». Alors que son mari a préparé la quasi-totalité du mariage pour faire la surprendre son épouse, Léna a quand même préparé des surprises de son côté, dont une chanson. Accompagnée par un groupe, Léna chante une jolie chanson d’amour en extérieur à son mari. Et les mariées juges valident totalement cette reprise de « Big Jet Plane », et nous aussi ! – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du lundi 7 janvier 2019.