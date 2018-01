Maria toujours CONTENTE - « On dirait que tu sors jamais ! »

Tout juste arrivée à la table des mariées juges, Maria remarque le GRAAL, du pain sur la table. Heureuse de voir qu’il y a apparemment plusieurs choix, elle s’émerveille devant ces « bons petits pains » ! Nadine s’étonne de voir qu’un rien l’épate « on dirait que tu sors jamais sérieux ». Elle se moque clairement d’elle avec Linda, mais Maria « elle aime tout » et pour Carolina c’est tout gagné ! Sauf que Nadine se montre sévère et c’est que l’entrée ! Alors que Carolina propose à ses invités un large choix pour son entrée autour de la mer, Nadine trouve toujours à redire alors que Maria est au paradis… Extrait de 4 mariages et une lune de miel diffusé lundi 8 janvier à 17h30 sur TF1.