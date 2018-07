La mariée chute pendant sa chorégraphie

Les mariées du jours, Amandine et Xavier, sont attendus dans la salle de réception par tous leurs invités. Ces derniers ont décidé de faire une entrée dynamique. C'est donc en dansant qu'ils traversent la salle et rejoignent la piste de danse. Les jeunes mariées sont heureux d'être là et se lancent dans une chorégraphie. Malheureusement, en pleine improvisation, la mariée chute à cause de sa robe un peu trop longue... Mais Amandine ne se laisse pas déstabiliser et repart de plus belle ! Extrait de 4 mariages pour une lune de miel, du mardi 10 juillet 2018, à (re)voir sur MYTF1 !