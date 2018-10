Ménélik met le feu au mariage de ses plus grands fans, Hallison et Julien

C’est le Jour J pour Hallison et Julien, nos mariés de la journée. Pour épater leurs invités mais surtout pour célébrer leur union, ils ont tout misé sur l’ambiance. Après le repas, les mariés proposent un lâcher de lanternes, de quoi ravir grands et petits. « Regardez c’est magnifique » s’exclame Dylan. Mais les mariés juges n’ont pas tout vu. Julien a réservé une surprise exceptionnelle à sa femme, Hallison. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle ne s’y attend pas. Julien a tout prévu, devant l’assemblée le jeune marié tient un discours plein d’amour à Hallison. Il n’hésite pas à reprendre les paroles de la musique préférée de la jeune femme, « comme le dit la chanson, tu es la seule qui m’aille je te le dis sans faille reste cool bébé sinon je te dirai bye bye ». De quoi introduire parfaitement l’arrivée inattendue de Ménélik, compositeur et chanteur de la chanson, qui est venu justement l’interpréter en live. Dès qu’elle le voit, Hallison est en folie, elle qui connait les paroles par cœur s’en donne à cœur joie. Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé le 1er octobre à 17h15 sur TF1 et MYTF1.