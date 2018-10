Des menottes pour un mariage, ça vous dit ?

Johanne est la deuxième mariée de la semaine. Elle épouse Jerome, son âme sœur. Ils se rencontrent il y sept ans chez des amis. Lors de cette soirée, Jerome a très vite remarqué la belle Johanne. « C’était magique, j’ai ressenti un terrible coup de foudre », lancera-t-il. Un coup de foudre qui s’illustrera par une demande en mariage. Johanne, ravie, l’accepte sans une once d’hésitation. Le grand jour pointe à l’horloge ! Johanne et Jerome arrivent à l’église pour échanger leurs vœux. Les mariées juges scrutent la tenue de leur concurrente, et en y regardant de plus près, elles aperçoivent le collier qui orne le cou de Johanne. Collier sur lequel sont suspendues des menottes . Les tourtereaux du jour seraient-ils fans de Fifty Shades of Grey ? — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 7 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1