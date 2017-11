Merveille : Une « Miss Prout Prout » exécrable au mariage de Christells

Aujourd’hui, nos mariées juges sont invitées dans la Sarthe pour célébrer le mariage de Christelle et Ludovic qui a pour thème « Authentique et sans chichis » à leur image. Après six ans d’attente et la naissance d’une petite fille, c’est le grand jour pour Christelle et l’émotion est au rendez-vous ! AU milieu de la soirée, le couple organise un lâcher de ballons avec ses invités. Une activité qui n’est pas vraiment du goût de Merveille qui ne trouve pas « l’intérêt d’un lâcher de ballons la nuit ». D’ailleurs, cette dernière s’excuse mais parce qu’elle « ne se sent pas très bien », elle se retire pour aller s’assoir … « Moi je pense que Merveille a toujours un pied qui ne passe pas. Je pense qu’elle fait semblant pour ne pas participer et qu’on lui foute la paix ». Et c’est vrai que Merveille ne cesse de critiquer le mariage de Christelle « Sans chichis » . « Miss Prout Prout, tu m’énerves, » confie à l’écart Virginie. Ambiance … Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du mardi 14 novembre 2017.