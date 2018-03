Micheline fait un FLOP : ouverture de bal « sans émotion » et mari « invisible »

C’est l’heure pour Micheline et Jean-Michel de célébrer leur amour devant leurs proches. Micheline se lance dans une ouverture de bal plutôt originale, une sorte de parade nuptiale pour son mari mais Aurélie le voit comme plutôt comme une danse solitaire « son mari était invisible ». Le concept n’a donc pas été très évident pour nos mariées juges, qui même pour l’ouverture, officielle, de bal, n’ont pas ressenti d’émotions. Il faut dire que d’autres couples les ont rejoint sur la piste et le moment est vite devenu plus convivial que romantique… Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusée jeudi 29 mars à 17h10 sur TF1.