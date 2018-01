Momo : un wedding planneur EN CHEF

Aujourd’hui c’est le grand jour d’Anissa et Mehdi, et de Momo aussi… Le wedding planneur d’Anissa, Mohamed, ne rigole pas avec l’organisation. Avec lui ça file droit, comme diraient nos mariées juges, et chaque chose doit être à sa place. Tout est prévu, de l’entrée du marié, Mehdi avec ses parents, jusqu’au placement des témoins, Momo a l’œil PARTOUT ! Caméra sur l’épaule, ils guident tous les invités, quitte à prendre le micro pour les rappeler à l’ordre. Les mariés juges sont perplexes, Momo ne volerait-il pas la vedette à Anissa ? Extrait de 4 mariages pour une lune de miel, Spéciale Wedding planneuse, diffusé ce mardi 2 janvier sur TF1.